$75.88-0.8182.89-1.26

Кевин Костнер готов на все, чтобы вернуть жену Кристин Баумгартнер

Актер Кевин Костнер пытается вернуть жену Кристин Баумгартнер после того, как она подала на развод в начале этого месяца. Об этом сообщает US Weekly.

Кевин Костнер готов на все, чтобы вернуть жену
© Газета.Ru

Источник из близкого окружения Кевина Костнера рассказал журналистам, что решение о разводе не было обоюдным: Кевин Костнер очень переживает и надеется наладить отношения.

"Все думали, что Кевин и его жена очень счастливы, так что все это удивительно. Он действительно очень любит Кристин и пытается ее вернуть. Он был ошеломлен ее решением развестись", - цитирует издание слова инсайдера.

Другой источник добавил, что актер глубоко опечален разводом, но будет пытаться спасти свой брак.

"Кевин любит свою жену и детей, поэтому это было очень тяжело для него. Он говорит, что это его худший кошмар, и он готов на все ради своей семьи", - уточнил источник.

В начале мая стало известно, что супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала заявление на развод с актером. Отмечается, что в заявлении на расторжение брака жена артиста сослалась на "непримиримые разногласия".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий