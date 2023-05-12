Кевин Костнер готов на все, чтобы вернуть жену Кристин Баумгартнер
Актер Кевин Костнер пытается вернуть жену Кристин Баумгартнер после того, как она подала на развод в начале этого месяца. Об этом сообщает US Weekly.
Источник из близкого окружения Кевина Костнера рассказал журналистам, что решение о разводе не было обоюдным: Кевин Костнер очень переживает и надеется наладить отношения.
"Все думали, что Кевин и его жена очень счастливы, так что все это удивительно. Он действительно очень любит Кристин и пытается ее вернуть. Он был ошеломлен ее решением развестись", - цитирует издание слова инсайдера.
Другой источник добавил, что актер глубоко опечален разводом, но будет пытаться спасти свой брак.
"Кевин любит свою жену и детей, поэтому это было очень тяжело для него. Он говорит, что это его худший кошмар, и он готов на все ради своей семьи", - уточнил источник.
В начале мая стало известно, что супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала заявление на развод с актером. Отмечается, что в заявлении на расторжение брака жена артиста сослалась на "непримиримые разногласия".