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Тейлор Свифт заметили за поцелуями с Мэтти Хилли после слухов о романе

Певицу Тейлор Свифт заметили за поцелуями с рок-музыкантом и фронтменом группы The 1975 Мэтти Хилли. Об этом сообщает Page Six.

Свифт заметили за поцелуями с Хилли после слухов о романе
© Газета.Ru

Тейлор Свифт и Мэтти Хилли застали в ресторане в отеле Casa Cipriani в Нью-Йорке. По данным инсайдеров, пара «обнималась и целовалась», однако делала это сдержанно, поскольку с ними были музыкант Джек Антонофф и охранники.

В апреле этого года стало известно о том, что Тейлор Свифт рассталась с актером Джо Элвином после шести лет романа. Спустя месяц после новостей о разрыве появились сообщения о романе певицы с рок-музыкантом и фронтменом группы The 1975 Мэтти Хилли. По данным инсайдеров, они встречаются уже больше двух месяцев и «безумно влюблены друг в друга».

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Мэтти Хилли заметили на концерте Тейлор Свифт в Нэшвилле.

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