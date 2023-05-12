$77.20+1.3284.25+1.36

Дайнеко рассказала, как пряталась в гримерке во время тура "Фабрики звезд"

Певица Виктория Дайнеко призналась в беседе с "Пятым каналом", что испытывала стресс из-за повышенного внимания во время тура "Фабрики звезд".

Дайнеко рассказала, как пряталась в гримерке от поклонников
© Газета.Ru

Дайнеко рассказала, что ей было трудно выходить к людям после выступлений. По словам артистки, в то время как ее коллеги общались и фотографировались с публикой, она пряталась в гримерке.

"Тогда люди говорили: "Вот, Дайнеко не очень-то и милая. Она ни с кем не фотографируется", - поделилась певица.

Артистка опровергла, что не контактировала с публикой из-за нелюбви к ней. Она объяснила, что ей было тяжело психологически общаться с аудиторией.

"Я выросла, я ментально к этому готова. Я уже могу выйти и обняться, и сколько угодно провести времени со своими слушателями, но тогда я была к этому абсолютно не готова. Мне было очень тяжело", - рассказала звезда.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий