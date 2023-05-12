Дайнеко рассказала, как пряталась в гримерке от поклонников

Певица Виктория Дайнеко призналась в беседе с "Пятым каналом", что испытывала стресс из-за повышенного внимания во время тура "Фабрики звезд".
Дайнеко рассказала, что ей было трудно выходить к людям после выступлений. По словам артистки, в то время как ее коллеги общались и фотографировались с публикой, она пряталась в гримерке.
"Тогда люди говорили: "Вот, Дайнеко не очень-то и милая. Она ни с кем не фотографируется", - поделилась певица.
Артистка опровергла, что не контактировала с публикой из-за нелюбви к ней. Она объяснила, что ей было тяжело психологически общаться с аудиторией.
"Я выросла, я ментально к этому готова. Я уже могу выйти и обняться, и сколько угодно провести времени со своими слушателями, но тогда я была к этому абсолютно не готова. Мне было очень тяжело", - рассказала звезда.