Хирург рассказала, какую операцию на лице сделал Киркоров
В последнее время поп-король изменил несколько частей тела.
Российский певец Филипп Киркоров в последнее время привлек к себе внимание публики постоянной сменой имиджа. Но артист также сделал несколько пластических операций. Какую именно он сделал на лице, рассказала пластический хирург Анастасия Любченко изданию «Страсти».
По мнению специалиста, король эстрады сделал себе эндоскопический лобно-височный лифтинг. Так объясняется сильный подъем бровей народного артиста.
«Данная операция подразумевает от 4 до 5 разрезов в области волосистой части головы размерами от 1 до 3 см. Через данные разрезы происходит отслойка тканей в височной и лобной области с помощью специальной эндоскопической аппаратуры, позволяющей в режиме реального времени визуализировать слой, в котором происходит работа хирурга, с целью профилактики повреждения важных сосудисто-нервных пучков. После отслойки тканей области висков и лба происходит их перемещение и фиксация в более вертикальном положении. Фиксация возможна с помощью специальных нитей и винтов, или же с помощью специальных устройств эндотинов» — сказала эксперт.