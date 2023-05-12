Хирург рассказала, какую операцию на лице сделал Киркоров

«Данная операция подразумевает от 4 до 5 разрезов в области волосистой части головы размерами от 1 до 3 см. Через данные разрезы происходит отслойка тканей в височной и лобной области с помощью специальной эндоскопической аппаратуры, позволяющей в режиме реального времени визуализировать слой, в котором происходит работа хирурга, с целью профилактики повреждения важных сосудисто-нервных пучков. После отслойки тканей области висков и лба происходит их перемещение и фиксация в более вертикальном положении. Фиксация возможна с помощью специальных нитей и винтов, или же с помощью специальных устройств эндотинов» — сказала эксперт.