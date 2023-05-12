Матвейчук признался, что продолжает воспитывать детей вместе с бывшей

Актер Глеб Матвейчук рассказал в интервью с телеведущим Борисом Корчевниковым, что поддерживает общение с бывшей женой Еленой Глазковой.

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Матвейчук признался, что продолжает воспитывать детей вместе с экс-супругой.

«Мы очень много времени проводим вместе. Дети ни в чем не нуждаются. Растут и радуют нас», — поделился актер.

Матвейчук также рассказал, почему развелся с женой. По словам артиста, в один момент он и супруга решили по-разному выстраиваться свою жизнь. Звезда отметил, что с благодарностью относится к прожитому опыту.

Матвейчук и Глазкова начали встречаться в 2016 году. В 2018-м у них родилась дочь Алиса. Весной 2020-го стало известно, что пара тайно сыграла свадьбу. Летом того же года у них родился сын Александр. Зимой 2022 года стало известно, что Матвейчук развелся с женой.