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Актер Глеб Матвейчук признался, что продолжает воспитывать детей вместе с бывшей женой

Актер Глеб Матвейчук рассказал в интервью с телеведущим Борисом Корчевниковым, что поддерживает общение с бывшей женой Еленой Глазковой.

Матвейчук признался, что продолжает воспитывать детей вместе с бывшей
© Газета.ру

Матвейчук признался, что продолжает воспитывать детей вместе с экс-супругой.

«Мы очень много времени проводим вместе. Дети ни в чем не нуждаются. Растут и радуют нас», — поделился актер.

Матвейчук также рассказал, почему развелся с женой. По словам артиста, в один момент он и супруга решили по-разному выстраиваться свою жизнь. Звезда отметил, что с благодарностью относится к прожитому опыту.

Матвейчук и Глазкова начали встречаться в 2016 году. В 2018-м у них родилась дочь Алиса. Весной 2020-го стало известно, что пара тайно сыграла свадьбу. Летом того же года у них родился сын Александр. Зимой 2022 года стало известно, что Матвейчук развелся с женой.

Ранее сообщалось, что Глеб Матвейчук и Елена Глазкова проводят новогодние праздники вместе.

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