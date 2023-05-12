Фигура Марии Горбань в купальнике восхитила пользователей Сети

Актриса Мария Горбань показала фигуру в купальнике на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

© Мослента

Знаменитость позировала в Шри-Ланке в слитном купальнике сиреневого цвета.

Образ дополняли розовые рубашка и бандана, солнцезащитные очки и подвеска в виде крыла. Вьющиеся волосы она оставила распущенными.

Мослента