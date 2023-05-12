Фигура Марии Горбань в купальнике восхитила пользователей Сети
Актриса Мария Горбань показала фигуру в купальнике на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Знаменитость позировала в Шри-Ланке в слитном купальнике сиреневого цвета.
Образ дополняли розовые рубашка и бандана, солнцезащитные очки и подвеска в виде крыла. Вьющиеся волосы она оставила распущенными.
«Прекрасное подтянутое тело», «Идеальная просто», «В хорошей форме», «Что-то на идеальном», «Шикарная», «Маша мой идеал», «Кукла. Самая эффектная и необыкновенно красивая актриса», «Красотка», «Неприлично быть такой красивой», «Классно выглядишь», «Богиня просто», «Глаз не оторвать», «Божественно красива», — прокомментировали поклонники.