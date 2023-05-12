Подольская не скучает по детям во время гастролей

Певица Наталья Подольская рассказала в шоу "Ваша Наташа", что не скучает по сыновьям во время поездок и гастролей.

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Подольская объяснила, что во время работы испытывает "волшебные эмоции" от концертов и зрителей, поэтому у нее не возникает негативных чувств из-за разлуки с малышами.

Артистка отметила, что начинает скучать только во время поездки на самолете.

"Я начинаю листать в самолете фотографии (с детьми) и понимаю, что скучаю", - рассказала звезда.