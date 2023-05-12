Подольская не скучает по детям во время гастролей
Певица Наталья Подольская рассказала в шоу "Ваша Наташа", что не скучает по сыновьям во время поездок и гастролей.
Подольская объяснила, что во время работы испытывает "волшебные эмоции" от концертов и зрителей, поэтому у нее не возникает негативных чувств из-за разлуки с малышами.
Артистка отметила, что начинает скучать только во время поездки на самолете.
"Я начинаю листать в самолете фотографии (с детьми) и понимаю, что скучаю", - рассказала звезда.
Подольская воспитывает детей вместе с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим. Пара сыграла свадьбу в 2010 году. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от певицы Кристины Орбакайте Никита.