Оксана Самойлова рассказала, что омрачило ее путешествие с семьей

Модель Оксана Самойлова и ее семья вернулись в Россию после очередного путешествия. Девушка поделилась, что омрачило ее долгожданный отдых. Самойлова вышла на связь с подписчиками в социальных сетях и сообщила о своем возвращении домой. Она пожаловалась, что за десять дней семья перенесла шесть перелетов.