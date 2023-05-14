Оксана Самойлова рассказала, что омрачило ее путешествие с семьей
Модель Оксана Самойлова и ее семья вернулись в Россию после очередного путешествия. Девушка поделилась, что омрачило ее долгожданный отдых. Самойлова вышла на связь с подписчиками в социальных сетях и сообщила о своем возвращении домой. Она пожаловалась, что за десять дней семья перенесла шесть перелетов.
Модель подчеркнула, что устала от такого ритма жизни. По ее словам, теперь ей потребуется еще один отпуск, чтобы восстановить силы после многочасовых перелетов, передает «Центральная служба новостей».
Напомним, в семье рэпера Джигана и Самойловой регулярно вспыхивают скандалы. Пара не раз провоцировала слухи о расставании публичными ссорами.