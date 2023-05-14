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Оксана Самойлова рассказала, что омрачило ее путешествие с семьей

Модель Оксана Самойлова и ее семья вернулись в Россию после очередного путешествия. Девушка поделилась, что омрачило ее долгожданный отдых. Самойлова вышла на связь с подписчиками в социальных сетях и сообщила о своем возвращении домой. Она пожаловалась, что за десять дней семья перенесла шесть перелетов.

Оксана Самойлова рассказала, что омрачило ее путешествие с семьей
© Слово и Дело

Модель подчеркнула, что устала от такого ритма жизни. По ее словам, теперь ей потребуется еще один отпуск, чтобы восстановить силы после многочасовых перелетов, передает «Центральная служба новостей».

Напомним, в семье рэпера Джигана и Самойловой регулярно вспыхивают скандалы. Пара не раз провоцировала слухи о расставании публичными ссорами.

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