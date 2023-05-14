$77.20+1.3284.25+1.36

Чувствую себя свиньей: Гоар Аветисян призналась, что набрала 5 килограммов

За преображением визажиста Гоар Аветисян следили миллионы ее фанатов. Однако звезда макияжа не может справиться со стрессом после операции на груди и заедает неприятные эмоции. Результат прогнозируем — Гоар набирает вес.

Гоар Аветисян призналась, что набрала 5 килограммов
© Eva.ru

Гоар Аветисян много лет не стеснялась нестандартной фигуры и уверяла, что комфортно себя чувствует даже с лишними килограммами. Все изменилось лет пять назад, когда визажист решила радикально преобразиться: она пересмотрела рацион, занялась спортом, даже во время беременности соблюдала выбранную диету.

Когда Гоар похудела на тридцать килограммов, она обратилась за помощью к пластическому хирургу: ей сделали липосакцию и удалили лишнюю кожу. За эти годы звезде преображений удалось похудеть на пятьдесят килограммов. Правда, с мужем пришлось расстаться, так как ей не хватило мужской поддержки, когда после операции начались осложнения. Осложнения вызвала и операция по уменьшению груди, которую Аветисян сделала в марте.

Ткани заживали плохо, начался некроз, а на одной груди образовалась практически дырка, которая долго не закрывалась. Сейчас Гоар уже лучше, но она находится в стрессе и призналась, что лучше всего справляется с ним с помощью еды. А если заедать стресс, неминуема прибавка на весах. Несколько часов назад Аветисян рассказала, что увидела на весах +5 килограммов, чувствует себя ущербной из-за рубца и ощущения что она — свинья. Сложная ситуация, ничего не скажешь.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий