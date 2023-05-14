Гоар Аветисян призналась, что набрала 5 килограммов

За преображением визажиста Гоар Аветисян следили миллионы ее фанатов. Однако звезда макияжа не может справиться со стрессом после операции на груди и заедает неприятные эмоции. Результат прогнозируем — Гоар набирает вес.

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Гоар Аветисян много лет не стеснялась нестандартной фигуры и уверяла, что комфортно себя чувствует даже с лишними килограммами. Все изменилось лет пять назад, когда визажист решила радикально преобразиться: она пересмотрела рацион, занялась спортом, даже во время беременности соблюдала выбранную диету.

Когда Гоар похудела на тридцать килограммов, она обратилась за помощью к пластическому хирургу: ей сделали липосакцию и удалили лишнюю кожу. За эти годы звезде преображений удалось похудеть на пятьдесят килограммов. Правда, с мужем пришлось расстаться, так как ей не хватило мужской поддержки, когда после операции начались осложнения. Осложнения вызвала и операция по уменьшению груди, которую Аветисян сделала в марте.