Гоар Аветисян призналась, что набрала 5 килограммов

За преображением визажиста Гоар Аветисян следили миллионы ее фанатов. Однако звезда макияжа не может справиться со стрессом после операции на груди и заедает неприятные эмоции. Результат прогнозируем — Гоар набирает вес.
Гоар Аветисян много лет не стеснялась нестандартной фигуры и уверяла, что комфортно себя чувствует даже с лишними килограммами. Все изменилось лет пять назад, когда визажист решила радикально преобразиться: она пересмотрела рацион, занялась спортом, даже во время беременности соблюдала выбранную диету.
Когда Гоар похудела на тридцать килограммов, она обратилась за помощью к пластическому хирургу: ей сделали липосакцию и удалили лишнюю кожу. За эти годы звезде преображений удалось похудеть на пятьдесят килограммов. Правда, с мужем пришлось расстаться, так как ей не хватило мужской поддержки, когда после операции начались осложнения. Осложнения вызвала и операция по уменьшению груди, которую Аветисян сделала в марте.
Ткани заживали плохо, начался некроз, а на одной груди образовалась практически дырка, которая долго не закрывалась. Сейчас Гоар уже лучше, но она находится в стрессе и призналась, что лучше всего справляется с ним с помощью еды. А если заедать стресс, неминуема прибавка на весах. Несколько часов назад Аветисян рассказала, что увидела на весах +5 килограммов, чувствует себя ущербной из-за рубца и ощущения что она — свинья. Сложная ситуация, ничего не скажешь.