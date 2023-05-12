Муцениеце тонко высмеяла Прилучного и Брутян

Пока Павел Прилучный привыкает к статусу многодетного отца, Агата Муцениеце налаживать личную жизнь не спешит — по крайней мере, не рассказывает о ней публично. Но, судя по всему, мужского плеча актрисе все-таки не хватает.

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На съемках в Минске Агата примерила роль жены, и не только по сценарию, но и в реальной жизни.

«Это мой муж, Никита Кологривый. Называйте меня Агата Кологривая, — представила актриса зрителям своего YouTube-влога коллегу и старого знакомого. — Никита, конечно, веселый пацан. Сумасшедший абсолютно! Но в этом есть свой шарм! Мы будем тут смотреть кино. Попался Никита в мои лапки».

Актер, к слову, флирту подруги подыграл, отметив, что Агата влюбилась в него по роли в сериале «В клетке».

На съемках этой же картины Павел Прилучный познакомился со своей нынешней женой Зепюр Брутян. Молодая мама заменила бывшую жену звезды «Мажора», поскольку та после громкого развода не хотела работать с обидчиком.

Агату этот факт, судя по всему, очень веселит. Она отметила, что не станет следовать примеру экс-супруга и искать пару среди тех, кто засветился «В клетке».

«Шутка, расслабьтесь! Не все выбирают себе партнеров из этого сериала, хотя...» — съязвила Агата.