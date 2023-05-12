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Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили во время ссоры на ковровой дорожке

Актера Бена Аффлека и актрису Дженнифер Лопес заметили во время ссоры на красной ковровой дорожке. Об этом пишет Page Six.

Джей Ло и Бен Аффлек поссорились на ковровой дорожке
© Lenta.ru

Сообщается, что, когда пара готовилась к выходу на ковровую дорожку на премьере нового фильма Лопес «Мать» в Лос-Анджелесе, США, журналисты заметили их перепалку. Отмечается, что они оба при этом выглядели очень серьезными.

Однако как только Лопес и Аффлек вышли на ковровую дорожку, они обменялись поцелуями, чтобы фотографы могли их запечатлеть.

Ранее Аффлек рассказал, что Лопес мечтает изменить в нем одну вещь, хоть и не признается в этом. «Думаю, она бы предпочла, чтобы я был более краток. Не знаю, заметили ли вы, но я постоянно повторяюсь. Я говорю кругами», — сказал Аффлек, подчеркнув, что сама Лопес никогда не жаловалась на это, но он догадывается.

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