Рита Ора ответила на нападки хейтеров по поводу ее стиля

Британская певица и актриса Рита Ора ответила на нападки хейтеров, которые регулярно критикуют ее откровенный стиль. Интервью на эту тему она дала журналистам Glamour.

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32-летняя знаменитость рассказала, что на протяжении всей карьеры регулярно сталкивается с негативными высказывания со стороны поклонников по поводу ее внешнего вида. «Люди постоянно осуждают меня за оголяющие тело образы, называя их чересчур вульгарными. Мне кажется, что это явный признак мизогонии!» — возмутилась она.

Поп-исполнительница призналась, что всегда восхищалась Мадонной, которая никогда не отказывалась от вызывающей одежды вопреки оскорблениям со стороны общества. «Она знала, что многие не согласятся с ней, но все равно делала то, что хочет! Я благодарю ее за смелость, поскольку такое поведение вдохновляет меня!» — уточнила Ора в заключение.