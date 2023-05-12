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Рита Ора ответила на нападки хейтеров по поводу ее вульгарного стиля

Британская певица и актриса Рита Ора ответила на нападки хейтеров, которые регулярно критикуют ее откровенный стиль. Интервью на эту тему она дала журналистам Glamour.

Рита Ора ответила на нападки хейтеров по поводу ее стиля
© Lenta.ru

32-летняя знаменитость рассказала, что на протяжении всей карьеры регулярно сталкивается с негативными высказывания со стороны поклонников по поводу ее внешнего вида. «Люди постоянно осуждают меня за оголяющие тело образы, называя их чересчур вульгарными. Мне кажется, что это явный признак мизогонии!» — возмутилась она.

Поп-исполнительница призналась, что всегда восхищалась Мадонной, которая никогда не отказывалась от вызывающей одежды вопреки оскорблениям со стороны общества. «Она знала, что многие не согласятся с ней, но все равно делала то, что хочет! Я благодарю ее за смелость, поскольку такое поведение вдохновляет меня!» — уточнила Ора в заключение.

В феврале Рита Ора вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Певица прошлась по улицам города в черном платье длины макси бренда Weinsanto, через прозрачную ткань которого было видно ее тело. Обнаженную грудь знаменитости прикрывало боа с перьями в тон образу.

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