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Билли Джоэл решил избавиться от роскошного поместья в США

Американский певец и композитор Билли Джоэл решил избавиться от роскошного поместья в США. Обладатель шести наград «Грэмми» выставил недвижимость на острове Лонг-Айленд за 49 миллионов долларов (около 3,79 миллиарда рублей), сообщает The Wall Street Journal.

Билли Джоэл решил избавиться от роскошного поместья в США
© Lenta.ru

Общая площадь принадлежащей Джоэлу территории составляет 10,5 гектара. Первые 5,6 гектара музыкант приобрел в 2002 году за 22,5 миллиона долларов. Позже он также купил соседние земли, тем самым восстановив разбитый на несколько частей в 1950-х годах участок.

В 2006 году Джоэл уже пытался продать объект, запросив за него 37,5 миллиона долларов, однако вскоре передумал и снял поместье с продажи. По словам Бонни Уильямсона из Daniel Gale Sotheby's International Realty, сейчас решение найти покупателя обусловлено тем, что музыкант и его семья больше времени проводят во Флориде.

Площадь главного здания составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Внутри него пять спален, игровая, парикмахерская со SPA-зоной, комната для боулинга и винный погреб. Сейчас в жилье проводятся ремонтные работы, завершение которых планируется на конец лето 2023 года. Помимо основного дома, на территории есть пляжный коттедж с комнатами для гостей, два бассейна и плавучий док.

Ранее рок-музыкант Оззи Осборн захотел продать свою квартиру в Лос-Анджелесе. Основатель группы Black Sabbath рассчитывает получить за недвижимость 4,8 миллиона долларов.

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