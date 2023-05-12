Муж Скарлетт Йоханссон предложил пожить в своем доме

Свой дом в США решил сдавать в аренду сценарист программы Saturday Night Live, супруг американской актрисы Скарлетт Йоханссон Колин Джост. Он предложил пожить у себя за несколько десятков тысяч долларов в месяц. Об этом сообщает New York Post.

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Дом находится в местности Монток штата Нью-Йорк. Джост попросил за нее 65 тысяч долларов в месяц (более пяти миллионов рублей). Он приобрел объект в 2015 году за 2,14 миллиона долларов.

В распоряжении жильцов окажутся более 240 квадратных метра. Внутри есть четыре спальни, три ванные комнаты, гостиная с камином и столовая. На участке также оборудован бассейн, а из окон комнат открывается вид на океан.