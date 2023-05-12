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«Всех троих детей называл их отец»: Барановская призналась, что изменила имя дочери от Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская не так давно призналась, что изначально ее дочь Яна от футболиста Андрея Аршавина имела другое имя.

Барановская призналась, что изменила имя дочери от Аршавина
© Вечерняя Москва

Всего в знаменитой семье родилось трое детей: 17-летний Артем, 15-летняя Яна и 10-летний Арсений. Телеведущая призналась, что все имена для детей выбирал сам Аршавин.

— Троих моих детей называл их отец. Андрей хотел, чтобы у всех были имена на букву «А». Арсений, Артем и Алина, по его замыслу, хорошо звучали с отчеством. Яна была Алиной две недели, так ее даже в новостях успели назвать, — рассказала звезда.

После приезда домой из роддома девушка прочитала в специальном словаре, что значит это имя, и решила изменить его на Яну, поделилась Барановская в своем микроблоге. Имя Алина обозначает «благородная» и «знаменитая», а имя Яна — «милость Божья».

После громкого развода с Аршавиным Барановская предпочитает не рассказывать лишний раз о личной жизни. Однако при этом телеведущая не скрывает, что хотела бы завести еще одного ребенка. По ее словам, она не всегда могла быть рядом с детьми в период их взросления и хотела бы попробовать наверстать упущенное.

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