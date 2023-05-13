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"Жена знает": певец Александр Панайотов рассказал о своей болезни

Известный российский исполнитель Александр Панайотов рассказал в беседе с mk.ru о том, что страдает шопоголизмом.

"Жена знает": Панайотов рассказал о своей болезни
© РИА Новости

Артист сообщил, что не имеет привычки смотреть на ценник, когда покупает вещи, а сразу берет то, что ему понравилось. При этом он считает, что шопоголизм - настоящая болезнь.

Александр Панайотов также отметил, что его жена не страдает от такой вредной привычки, а к его слабости относится спокойно. У нее одежды гораздо меньше. А вот для размещения всех своих вещей Александру Панайотову пришлось купить три подсобных помещения.

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