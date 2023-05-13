"Жена знает": Панайотов рассказал о своей болезни

Артист сообщил, что не имеет привычки смотреть на ценник, когда покупает вещи, а сразу берет то, что ему понравилось. При этом он считает, что шопоголизм - настоящая болезнь.

Александр Панайотов также отметил, что его жена не страдает от такой вредной привычки, а к его слабости относится спокойно. У нее одежды гораздо меньше. А вот для размещения всех своих вещей Александру Панайотову пришлось купить три подсобных помещения.