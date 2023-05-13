$77.20+1.3284.25+1.36

«Вкачала в себя весь ботокс!»: Успенская ответила хейтерам

Любовь Успенская приняла участие в подкасте «Неформат» на Первом канале вместе с молодым дуэтом Galibri&Mavik и ответила на высказывания хейтеров о ее внешности и ботоксе.

«Вкачала в себя весь ботокс!»: Успенская ответила хейтерам
© РИА "ФедералПресс"

Во время выпуска подкаста блогерша и ведущая подкаста Карина Кросс затронула тему внешнего вида Любови Успенской, сказав, что быть такой яркой зачастую бывает непросто и можно с легкостью нарваться на злые языки хейтеров.

На это Успенская ответила, что, наоборот, рада такому пристальному вниманию со стороны людей.

«Я рада, что хейтеров так много. Иногда напишут что-то вроде: «Ой, столько ботокса себе уже наколола». А я им пишу: «Ребята, спешу вас обрадовать – сегодня приехала в клинику и вкачала в себя весь ботокс. Вам больше ничего не осталось», – пошутила артистка.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий