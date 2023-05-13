«Вкачала в себя весь ботокс!»: Успенская ответила хейтерам

«Я рада, что хейтеров так много. Иногда напишут что-то вроде: «Ой, столько ботокса себе уже наколола». А я им пишу: «Ребята, спешу вас обрадовать – сегодня приехала в клинику и вкачала в себя весь ботокс. Вам больше ничего не осталось», – пошутила артистка.