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Екатерина Климова показала редкое фото повзрослевшей дочери

Актриса Екатерина Климова показала поклонникам фотографию повзрослевшей дочери от первого брака.

Екатерина Климова показала редкое фото повзрослевшей дочери
© runews24.ru

В социальных сетях актриса разместила фото с совместного обеда с дочерью Елизаветой.

На одном из снимков Екатерина позирует без косметики. Актриса выглядит довольной и в руках держит столовые приборы. На следующем кадре изображена дочь актриса Елизавета. Девушке исполнился 21 год, она учится в МГУ на журналиста.

runews24.ru

«Свидание», - подписала публикацию Климова.

Старшая дочь звезды российского кино родилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.

Поклонники оценили красоту дочери Екатерины и отметили, что девушка выросла настоящей красавицей.

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