Екатерина Климова показала редкое фото повзрослевшей дочери
Актриса Екатерина Климова показала поклонникам фотографию повзрослевшей дочери от первого брака.
В социальных сетях актриса разместила фото с совместного обеда с дочерью Елизаветой.
На одном из снимков Екатерина позирует без косметики. Актриса выглядит довольной и в руках держит столовые приборы. На следующем кадре изображена дочь актриса Елизавета. Девушке исполнился 21 год, она учится в МГУ на журналиста.
runews24.ru
«Свидание», - подписала публикацию Климова.
Старшая дочь звезды российского кино родилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.
Поклонники оценили красоту дочери Екатерины и отметили, что девушка выросла настоящей красавицей.