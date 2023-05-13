Барановская призналась, что поменяла имя дочери от Аршавина

Ведущая Юлия Барановская рассказала, что решила поменять имя дочери. Сначала имя наследнице выбрал ее отец Андрей Аршавин.

© runews24.ru

Девочка родилась в 2008 году. Тогда Юлия была в отношениях с Аршавиным, имя девочки выбрал футболист.

Спортсмен считал, что имя Алина подходит наследнице. Сначала Барановская согласилась, но позже решила сменить имя.

«Я приехала домой из роддома, открыла словарь имен, прочитала, что значит это имя и сказала: «Нет, она не будет Алиной», - рассказала Юлия «Вокруг ТВ».