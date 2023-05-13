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Высоцкая впервые вышла на связь после нападок на ее кулинарное шоу

Ведущая кулинарного шоу «Едим дома» Юлия Высоцкая впервые разместила пост в социальных сетях после шквала критики в адрес ее программы. Селебрити никак не отреагировала на негатив подписчиков.

Высоцкая впервые вышла на связь после нападок на ее шоу
© РИА "ФедералПресс"

Несколько недель внимание людей приковано к ранним выпускам кулинарного шоу Юлии Высоцкой. Зрители смеются над неудачными рецептами, которые транслирует ведущая, – жидкие сырники, горелый шашлык, макароны с водкой. Помимо добрых шуток в адрес телеведущей поступают и серьезные оскорбления.

Сама Высоцкая еще ни разу не комментировала происходящее.

После этой шумихи женщина впервые вышла на связь с подписчиками, но о негативной ситуации она говорить не стала и опубликовала снимок с моря.

«Немного солнца в холодной воде», – пописала фото ведущая.

Только вот сами фолловеры все еще продолжают обсуждать рецепты телеведущей, заявляя, что такого они еще никогда не ели.

«Моя свекровь приготовила ужин «по следам рецептов Высоцкой». Это был первый раз за 20 лет, что никто эти шедевры есть не стал»; «Большая часть блюд еще и на алкоголе, что меня очень удивило. Я об этом писала не один раз», – отметили недовольные подписчики.

Звездные коллеги пытаются сдержать волну негатива в адрес Высоцкой. Например, телеведущая Ксения Бородина заявила, что стеб уже давно перешел в травлю, поэтому пора остановиться, пишет Woman.ru.

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