Виктория Боня посетовала, что половину жизни тратит на "думание"

Модель и блогер Виктория Боня стала велнес-коучем и рекламирует в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) собственную программу, направленную на «освобождение человека от страдания».
Боня считает, что страдание человека, «которое не позволяет ощущать энергию» связано с «думанием»:
«Много энергии уходит на думание, которое забирает половину нашей жизни. Даже больше! Думание, которое не позволяет нам быть в состоянии здесь и сейчас. Думание, которое уносит нас либо в прошлое, либо в будущее».
Виктория Боня уверяет, что прочитала много литературы и изучила тексты философов, чтобы помочь людям избавиться от страдания. Она называет свою программу «уникальной».
Ранее Боня высмеяла кулинарные навыки Юлии Высоцкой. Она пошутила, что актрисе стоит давать мастер-классы по самоуверенности, а не кулинарному искусству.