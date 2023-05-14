$77.20+1.3284.25+1.36

Виктория Боня посетовала, что половину жизни тратит на "думание"

Модель и блогер Виктория Боня стала велнес-коучем и рекламирует в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) собственную программу, направленную на «освобождение человека от страдания».

Виктория Боня посетовала, что половину жизни тратит на "думание"
© Газета.Ru

Боня считает, что страдание человека, «которое не позволяет ощущать энергию» связано с «думанием»:

«Много энергии уходит на думание, которое забирает половину нашей жизни. Даже больше! Думание, которое не позволяет нам быть в состоянии здесь и сейчас. Думание, которое уносит нас либо в прошлое, либо в будущее».

Виктория Боня уверяет, что прочитала много литературы и изучила тексты философов, чтобы помочь людям избавиться от страдания. Она называет свою программу «уникальной».

Ранее Боня высмеяла кулинарные навыки Юлии Высоцкой. Она пошутила, что актрисе стоит давать мастер-классы по самоуверенности, а не кулинарному искусству.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий