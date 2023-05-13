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Певица Ирина Ортман рассказала, как ее предала группа «Белый орел»

Российская эстрадная певица и телеведущая Ирина Ортман стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу «PROжизнь», в эфире которого рассказала о предательстве группы «Белый орел» и других событиях в ее жизни.

Ирина Ортман рассказала, как ее предала группа «Белый орел»
© Слово и Дело

Певица рассказала, что после страшной аварии, в результате которой они с бэк-вокалисткой музыкального коллектива получили тяжелые травмы, группа их попросту бросила.

«Они улетели, а мы с Ларисой остались в госпитале. На тот момент это было предательством», — сообщила она.

Спустя некоторое время обеих певиц уволили. Ортман подчеркнула, что ее поставили перед фактом. Никаких объяснений от руководства коллектива тогда не последовало.

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