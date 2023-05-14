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Собчак пожаловалась на усталость от работы и возмутила пользователей сети

Журналистка Ксения Собчак опубликовала пост на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), где заявила о большой усталости от работы.

Собчак пожаловалась на усталость от работы и возмутила пользователей сети
© РИА Новости

«Мы так много оба работаем, что, когда отдыхаем, обязательно нужно несколько дней полного "отмокания"», — написала Собчак в своем блоге, отметив, что сил на отдыхе хватает только на то, чтобы дойти до пляжного домика и лечь.

Пользователей сети возмутило сообщение журналистки, они отметили, что у нее не настолько тяжелая работа, чтобы жаловаться.

«Раз в месяц Собчак напоминает о своем "тяжелом" труде и работоспособности. Мол, такая пчела-труженица. Впечатление аки горняк в шахте трудится. Да. Ксения, устали вы сильно…»,

«Не иначе шпалы тягали год»,

«Не позорились бы — "работяги"», — написали юзеры.

Ранее Собчак призвала прекратить буллинг Высоцкой из-за старых выпусков ее шоу.

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