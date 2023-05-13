Самые странные подарки, которые звезды получали от фанатов

Фанаты некоторых знаменитостей с особым креативом подошли к выбору подарков для своих кумиров.

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В списке таких презентов — прокладка, корзинка с новорожденным и даже... отрезанное ухо.

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Вспоминаем самые оригинальные вещи, которые когда-либо получали селебрити.

Долли Партон — корзина с ребенком

В 1970-х годах американская кантри-певица обнаружила на пороге своего дома корзинку с новорожденным ребенком. В записке было указано, что малышку зовут Хелен, — так называлась одна из популярных в те годы песен Долли. Оставить у себя ребенка исполнительница по объективным причинам не могла, поэтому передала его в службу опеки. Позже она признавалась, что это был самый странный подарок за всю ее карьеру.

Зак Эфрон — кусочек человеческой кожи

В вечернем шоу американского телеведущего Конана О’Брайена Зак Эфрон рассказал, что однажды ему прислали коробку с куском человеческой кожи. Вероятно, кто-то из поклонниц захотел быть ближе к кумиру, поэтому отправил ему по почте фрагмент своего тела. О более жутких версиях думать не хочется.

Гарри Стайлз — прокладка

За свою карьеру в One Direction красавчик Гарри Стайлз получил много подарков от девушек, чаще всего это были салфетки с телефонными номерами. Но один из презентов запомнился ему особенно хорошо. Неизвестная дама подсунула под дверь дома, в котором жил певец, гигиеническую прокладку с выведенным на ней маркером именем «Гарри». Была ли прокладка перед этим использована, история умалчивает.

Певица Кеша — человеческие зубы

После того как поклонник преподнес американской рэперше Кеше собственный зуб, она решила, что это была отличная идея. Исполнительница обратилась к фанатам с просьбой прислать ей побольше зубов, чтобы собрать из них украшение. В итоге с разных концов планеты ей доставили почти тысячу резцов, клыков и моляров, которые певица, по слухам, действительно пустила на серьги и ожерелье.

Джаред Лето — человеческое ухо

Фронтмен 30 Seconds to Mars получил от фаната, пожелавшего остаться неизвестным, отрезанную ушную раковину. К подарку прилагалась записка: «Ты меня слышишь?» Джареду подарок понравился. Он засушил ухо и сделал из него подвеску, которую носил на концертах. «Отрезать собственное ухо — это так в духе Ван Гога», — объяснял он позже журналистам. Пример редкого взаимопонимания между кумиром и поклонником!

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