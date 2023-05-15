TMZ: потасовку Бритни Спирс с мужем пришлось разнимать охране

Брак певицы Бритни Спирс и тренера Сэма Асгари переживает серьезный кризис, сообщает издание TMZ со ссылкой на собственные источники.
Издание пообещало опубликовать документальный фильм, в котором, в частности, расскажет о том, что потасовку Спирс с мужем однажды пришлось разнимать охране.
Кроме того, инсайдеры рассказали, что из дома Спирс и Асгари часто раздавались крики, а теперь муж и жена живут раздельно.
13 мая Сэм Асгари опубликовал совместное видео с певицей после слухов о разводе. «Хайкинг с моей женщиной», — подписал он, опровергнув слухи о проблемах в браке.