TMZ: потасовку Бритни Спирс с мужем пришлось разнимать охране

Брак певицы Бритни Спирс и тренера Сэма Асгари переживает серьезный кризис, сообщает издание TMZ со ссылкой на собственные источники.

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Издание пообещало опубликовать документальный фильм, в котором, в частности, расскажет о том, что потасовку Спирс с мужем однажды пришлось разнимать охране.

Кроме того, инсайдеры рассказали, что из дома Спирс и Асгари часто раздавались крики, а теперь муж и жена живут раздельно.