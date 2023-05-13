Глеб Матвейчук перестал молчать о разводе

Полгода назад россияне узнали, что артист Глеб Матвейчук расстался со своей супругой Еленой Глазковой. Пара оформила развод без громких скандалов. Они по сей день общаются и занимаются воспитанием двух детей — дочери Алисы и сына Александра.

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Поклонникам страшно интересно узнать, что же стало причиной для развода звездной парочки. Наконец, Глеб прервал молчание и впервые заговорил о расставании с Еленой.

Мужчина крайне редко делится откровениями о личной жизни, но в шоу Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1» обмолвился:

«Не очень люблю говорить на личные темы, потому что, когда мы о них говорим, они перестают быть личными. Просто с Леной решили, что дальше по-разному будем выстраивать каждый свою жизнь».

Звезда мюзиклов рад, что смог сохранить дружеские отношения с бывшей супругой. Сейчас он с головой ушел в работу. К слову, Глеб является истинным патриотом, поэтому часто посещает российских бойцов на передовой.

Напомним, из биографии Глеба Матвейчука известен его яркий роман с актрисой и певицей Анастасией Макеевой.