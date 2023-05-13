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Актриса Агата Муцениеце сняла пародию на свои пробы в кабаре

Актриса Агата Муцениеце показала шуточный ролик, в котором высмеяла собственные пробы в кабаре Crave. Соответствующая публикация появилась в личном блоге артистки в социальных сетях.

В видео Муцениеце доказывает, что умеет танцевать, карикатурно задирая ноги и энергично двигаясь. Подписчики пошутили, что поняли, в чем была настоящая причина развода Агаты с актером Павлом Прилучным.

"Верю! Актерское мастерство на высшем уровне"

"Выяснена настоящая причина развода Прилучных. Лучшая, Агат"

"Милая, вы в танцах"

21 февраля стало известно, что в шоу "Абсолютно нага" в театре-кабаре Crave вместо Екатерины Варнавы будет выступать Агата Муцениеце. В сентябре прошлого года Варнаву неожиданно сняли с афиши.

Певец Филипп Киркоров назвал актрису Агату Муцениеце девушкой "с чертовщинкой"

Ранее "Рамблер" рассказывал о взлетах и падениях Агаты Муцениеце.

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