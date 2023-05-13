Стоцкая в слезах обратилась к Киркорову

Одна из самых нашумевших тем последних нескольких лет — поразительная схожесть детей Анастасии Стоцкой с Филиппом Киркоровым. Артисты питали нежные чувства друг к другу в «нулевых», о чем по сей день открыто рассказывают на публике. Сейчас они просто дружат, но чем старше становятся наследники Стоцкой, тем труднее игнорировать их общие черты с поп-королем нашей эстрады. На днях Анастасия опубликовала трогательный пост в социальных сетях — показала себя с сыном Александром и дочерью Верой на прогулке. Певица сопроводила фотоснимок откровенным обращением, которое было приурочено ко Дню Великой Победы. Тем не менее, поклонники разглядели в этих словах реакцию звезды на шумиху вокруг её отношений с Филиппом Бедросовичем… «Выходной, который можно проести с детьми, гуляем, наслаждаемся. С Днем Победы всех! Этот праздник для меня всегда будет со слезами на глазах…И обязательно очень важно передать это все нашим детям и никогда не забывать о Великой Победе…» — опубликовала Стоцкая в личном блоге. Фотографии с Филиппом Киркоровым и детьми Анастасии из личного архива смотрите в нашем Telegram-канале POPCAKE.TV. Пугающая схожесть!!!