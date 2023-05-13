"Самая красивая девочка в мире" показала фигуру в купальнике

Французская модель Тилан Блондо опубликовала фотографию в купальнике. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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22-летняя Тилан Блондо выложила в социальных сетях несколько кадров с отдыха в Тель-Авиве. На одном из них модель запечатлена на пляже в разноцветном купальном лифе на широких бретелях.

Тилан — дочь французского футболиста Патрика Блондо и телеведущей Вероники Лубри. Девушка дебютировала в качестве модели в возрасте четырех лет, приняв участие в показе Jean Paul Gaultier. Когда ей было 10 лет, она снялась для Vogue Enfants, после чего журналисты прозвали ее "самой красивой девочкой в мире".