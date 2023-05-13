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"Самая красивая девочка в мире" Тилан Блондо показала фигуру в купальнике

Французская модель Тилан Блондо опубликовала фотографию в купальнике. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

"Самая красивая девочка в мире" показала фигуру в купальнике
© Газета.Ru

22-летняя Тилан Блондо выложила в социальных сетях несколько кадров с отдыха в Тель-Авиве. На одном из них модель запечатлена на пляже в разноцветном купальном лифе на широких бретелях.

Тилан — дочь французского футболиста Патрика Блондо и телеведущей Вероники Лубри. Девушка дебютировала в качестве модели в возрасте четырех лет, приняв участие в показе Jean Paul Gaultier. Когда ей было 10 лет, она снялась для Vogue Enfants, после чего журналисты прозвали ее "самой красивой девочкой в мире".

Впоследствии она сотрудничала с брендами Dolce&Gabbana и L'Oreal Paris, а также запустила собственную марку одежды Heaven May. В 2018 году она попала в международный рейтинг "100 самых красивых лиц". Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Эмили Ратаковски снялась в рекламе средств для волос.

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