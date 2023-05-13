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Шоумен Гоген Солнцев признался, что не любит отсылки к старому мему про адвоката

Шоумена Гогена Солнцева раздражает, когда его ассоциируют с двадцатилетним мемом об адвокате. Об этом он рассказал на YouTube-шоу Маши Миногаровой "Позавчерашние новости".

Гоген Солнцев признался, что не любит отсылки к мему про адвоката
© Соцсети

Миногарова назвала Солнцева "адвокатом", напоминая зрителям о старом меме. Он появился после того как Гоген появился в ток-шоу и несколько раз в прямом эфире позвал адвоката.

Гость Миногаровой резко отреагировал на способ его представить, который она выбрала:

"Что ты все в старом репертуаре, копаешься, как будто в анабиозе двадцать лет прожила?! Ну раздражает! Ну сколько можно это "одно да потому"?!".

В ответ на реакцию шоумена Миногарова представила его как "прекрасного артиста и лицедея", который представал во множестве образов.

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