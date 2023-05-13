Гоген Солнцев признался, что не любит отсылки к мему про адвоката

Шоумен Гоген Солнцев признался, что не любит отсылки к старому мему про адвоката
Шоумена Гогена Солнцева раздражает, когда его ассоциируют с двадцатилетним мемом об адвокате. Об этом он рассказал на YouTube-шоу Маши Миногаровой "Позавчерашние новости".
Миногарова назвала Солнцева "адвокатом", напоминая зрителям о старом меме. Он появился после того как Гоген появился в ток-шоу и несколько раз в прямом эфире позвал адвоката.
Гость Миногаровой резко отреагировал на способ его представить, который она выбрала:
"Что ты все в старом репертуаре, копаешься, как будто в анабиозе двадцать лет прожила?! Ну раздражает! Ну сколько можно это "одно да потому"?!".
В ответ на реакцию шоумена Миногарова представила его как "прекрасного артиста и лицедея", который представал во множестве образов.
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