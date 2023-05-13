Актриса Зепюр Брутян впервые выложила в открытый доступ видео с тайной росписи с Павлом Прилучным. Эксклюзивные кадры появились в ее личном блоге в социальных сетях.

В апреле Прилучный и Брутян стали родителями: у них появился сын Микаэль. Для Зепюр это первый ребенок, а для Павла — третий. У него также есть сын и дочь от брака с актрисой Агатой Муцениеце.