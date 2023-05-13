Актриса Зепюр Брутян впервые показала тайную роспись с коллегой Павлом Прилучным
Актриса Зепюр Брутян впервые выложила в открытый доступ видео с тайной росписи с Павлом Прилучным. Эксклюзивные кадры появились в ее личном блоге в социальных сетях.
Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян отметили первую годовщину росписи в ЗАГСе 12 мая. В честь этого события Брутян опубликовала видео с церемонии заключения брака.
В ролике молодожены целуются во Дворце бракосочетаний. Актриса одета в белый костюм-тройку.
В апреле Прилучный и Брутян стали родителями: у них появился сын Микаэль. Для Зепюр это первый ребенок, а для Павла — третий. У него также есть сын и дочь от брака с актрисой Агатой Муцениеце.