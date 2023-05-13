Анастасия Костенко впервые показала грудь после операции

Неделю назад супруга экс-футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила поклонникам, что увеличила грудь. 29-летняя модель поделилась серией послеоперационных сторис и выложила пост, в котором поблагодарила врачей дубайской клиники.

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И вот теперь подписчики ее Telegram-канала наконец смогли увидеть результат: мама троих детей выложила фото в одном и том же бикини до и после пластики. И хотя до операции Настя нам тоже нравилась, сексапильность снимка после просто зашкаливает.

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Вдобавок жена Дмитрия Тарасова поделилась, что пришла к врачу без конкретного запроса про размер имплантов. И озвучила только одно требование — «чтобы все было максимально естественно и натурально». Кроме того, Анастасия подробно описала подписчикам свои ощущения непосредственно перед операцией. Публикуем ее рассказ без купюр — для полного, что называется, погружения.