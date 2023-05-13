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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о проблемах со здоровьем

О мучавших ее судорогах в теле подписчикам в Инстаграм* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала модель и блогер Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк. Она призналась, что начала принимать БАДы, чтобы как-то облегчить свое состояние.

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о проблемах со здоровьем
© Мослента

По словам блогера, судороги возникали у нее после тренировок в спортзале или долгой ходьбы. Заворотнюк отметила, что могла даже видеть, как дергаются в этот момент мышца на ногах.

Сейчас, спустя два месяца прием специальных препаратов, судороги у модели прошли.

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