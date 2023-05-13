Ольга Орлова показала лицо дочери спустя три месяца после родов

Сегодня Ольга Орлова крестила свою трехмесячную дочку Анну. Крестной матерью стала, конечно же, ее ближайшая подруга и коллега по «Дому-2» Ксения Бородина, которая пообещала, что у малышки «за спиной появился ангел-хранитель, который будет оберегать ее всю жизнь».

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В честь такого важного события экс-солистка «Блестящих» наконец перестала прятать лицо крохи, которое раньше по традиции всех инстамам закрывала разнообразными смайликами и сердечками.

Поклонники Ольги бросились поздравлять ее в комментариях. Многие отметили, что голубоглазая красавица больше похожа на своего отца — бизнесмена Валерия. «Папина дочь, копия», «Дочь красавица, правда на папу похожа», «Искренние поздравления! Девочка ангелочек, крестная мама — лучший выбор», — пишут фанаты. Ну а мы просто смотрим на эти снимки и умиляемся.

Напомним, что 45-летняя Ольга стала мамой в начале февраля. С тех пор певица и телеведущая откровенно рассказывала о том, как восстанавливает фигуру после родов, и жестко отвечала хейтерам, которые обвиняли ее в фейковой беременности. И кстати, лицо малышки она обещала показать аккурат после крещения. В общем, сказано — сделано. Любим знаменитостей, которые умеют держать слово!