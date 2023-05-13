Бена Аффлека назвали «самым несчастным мужем в Голливуде»

Пользователи соцсетей назвали Аффлека «самым несчастным мужем в Голливуде»
Причиной послужило видео, на котором актёр резко захлопывает дверцу автомобиля перед супругой.
Бен Аффлек вновь дал почву для разговоров. На этот раз причиной послужил видеоролик, снятый на одной из улиц Санта-Моники в то время, когда он с женой Дженнифер Лопес садились в припаркованную машину.
Выражение лица 50-летнего актёра, подходившего к авто, уже не предвещало ничего хорошего. Однако он галантно открыл дверь перед супругой, а когда та заняла пассажирское место, резко захлопнул её.
После того, как клип завирусился в сети, пользователи начали активно комментировать произошедшее. Акцент был сделан на мрачном выражении лица Бена, а также его несоразмерной реакции при закрытии двери.
Были высказаны предположения, что Аффлек не создан для семейной жизни и повторяет путь, который уже прошёл с первой женой Дженнифер Гарнер - начал пить, а потом и вовсе ушёл из семьи. Один из подписчиков даже назвал актёра «самым несчастным мужем в Голливуде». Впрочем, его недовольство могли вызвать и папарацци, снимавшие пару на видео.