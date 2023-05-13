$77.20+1.3284.25+1.36

Пользователи соцсетей назвали Аффлека «самым несчастным мужем в Голливуде»

Причиной послужило видео, на котором актёр резко захлопывает дверцу автомобиля перед супругой.

Бена Аффлека назвали «самым несчастным мужем в Голливуде»
© Inc-News

Бен Аффлек вновь дал почву для разговоров. На этот раз причиной послужил видеоролик, снятый на одной из улиц Санта-Моники в то время, когда он с женой Дженнифер Лопес садились в припаркованную машину.

Выражение лица 50-летнего актёра, подходившего к авто, уже не предвещало ничего хорошего. Однако он галантно открыл дверь перед супругой, а когда та заняла пассажирское место, резко захлопнул её.

После того, как клип завирусился в сети, пользователи начали активно комментировать произошедшее. Акцент был сделан на мрачном выражении лица Бена, а также его несоразмерной реакции при закрытии двери.

Были высказаны предположения, что Аффлек не создан для семейной жизни и повторяет путь, который уже прошёл с первой женой Дженнифер Гарнер - начал пить, а потом и вовсе ушёл из семьи. Один из подписчиков даже назвал актёра «самым несчастным мужем в Голливуде». Впрочем, его недовольство могли вызвать и папарацци, снимавшие пару на видео.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий