Бена Аффлека назвали «самым несчастным мужем в Голливуде»

Причиной послужило видео, на котором актёр резко захлопывает дверцу автомобиля перед супругой.

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Бен Аффлек вновь дал почву для разговоров. На этот раз причиной послужил видеоролик, снятый на одной из улиц Санта-Моники в то время, когда он с женой Дженнифер Лопес садились в припаркованную машину.

Выражение лица 50-летнего актёра, подходившего к авто, уже не предвещало ничего хорошего. Однако он галантно открыл дверь перед супругой, а когда та заняла пассажирское место, резко захлопнул её.

После того, как клип завирусился в сети, пользователи начали активно комментировать произошедшее. Акцент был сделан на мрачном выражении лица Бена, а также его несоразмерной реакции при закрытии двери.