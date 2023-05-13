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Хирург: ягодицы Седаковой - это явный перебор

В последнее время подписчики начали замечать изменения в области ее мягкой части тела, и предположи, что она могла увеличить ягодицы операбельным путем.

Хирург: ягодицы Седаковой - это явный перебор
© runews24.ru

Как утверждает пластический хирург Надежда Петраш, то, что в ягодицы певицы были установлены импланты, возможно, что она сделал коррекцию тела при помощи собственного жира.

Как отметила хирург, логичнее было бы удалить жир из области поясницы и ввести его в ягодичную область, чтобы скорректировать фигуру естественным путем.

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