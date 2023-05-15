Внучка Вячеслава Зайцева: "Я умирала от стыда и обиды!"

Вячеслава Зайцева связывали непростые отношения с членами семьи. Мало кто догадывался, что основатель модного Дома был крайне строг к старшей из дочерей сына Егора, которая решила пойти по его стопам.

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Вячеслав Зайцев ушел из жизни несколько недель назад, но скандалы вокруг его имени все никак не умолкают. Последние годы жизни дизайнер, ставший легендой в мире моды, провел в окружении посторонних людей. А ведь у Вячеслава Михайловича есть сын Егор Зайцев и две внучки — Маруся и Настя. Старшая из девушек приняла участие в шоу-программе «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе.

Во время эфира Маруся рассказала зрителям о Зайцеве и призналась — для нее дедушка был кумиром, хоть он и судил ее довольно строго. Никаких поблажек ей, как внучке, никогда сделано не было.

Но по-настоящему девушка поняла, кто такой русский Диор лишь когда решилась пойти по его стопам и на общих основаниях поступила Лабораторию моды Славы Зайцева. До начала учебы дедушка казался ей ориентиром во всем. Он был человеком, который никогда не критиковал ее, что бы она ни делала. Однако, став его ученицей, Маруся осознала — дизайнер очень строгий и требовательный педагог.

«Каждый месяц был просмотр работ, куда приходил дедушка, это было очень ответственно и страшно», — вспоминает Маруся. — «Мой самый первый просмотр… Дедушка жестче всех по мне прошелся. Начал меня критиковать при всем коллективе, задавать вопросы. Ему очень не понравилось, что я делаю. «Что за кривые линии? Я не вижу единой мысли. Вижу только протест». Я стояла, еле сдерживая слезы, умирая от стыда и обиды».