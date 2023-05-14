Бедрос Киркоров осудил сына умершего модельера Вячеслава Зайцева

90-летний болгарский певец Бедрос Киркоров возмутился поведением сына умершего кутюрье Вячеслава Зайцева, который не общался со своим знаменитый отцом.

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Напомним, что прощание с всемирно известным российским модельером Вячеславом Зайцевым, умершим 30 апреля из-за внутреннего кровотечения, прошло 4 мая в Подмосковье на Жегаловском кладбище в Щелково. Такое решение принял его сын Егор, с которым они находились в плохих отношениях и не общались в последнее время.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса возмутились местоположением захоронения кутюрье, например, свое недовольство высказали певица Надежда Бабкина, историк моды Александр Васильев.

Бедрос Киркоров же, который также приехал проститься с модельером, несмотря на приличное расстояние, осудил Егора в студии программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ. Артист отметил, что в жизни существует правило бумеранга, которое скоро прочувствует на себе Егор.