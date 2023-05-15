Зепюр Брутян удивила поклонников стройной фигурой после родов

Актриса Зепюр Брутян показала в соцсети фигуру после родов и поразила поклонников отсутствием лишнего веса.
"Привыкаю к новому статусу", - написала Брутян.
Фанаты в комментариях в очередной раз поздравили артистку с пополнением в семье и добавили, что Брутян держит фигуру в отличной форме после недавних родов.
Многие девушки назвали "настоящим счастьем" возможность родить ребенка от любимого мужчины. "Поздравляю еще раз с рождением ребеночка от любимого мужчины. Это счастье"; "Божечки, как-будто и не рожала, красавица"; "Какая красивая! Растите большими, здоровыми и счастливыми", - написали поклонники.
В апреле у Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился сын, которого они назвали Микаэлем.
Для актрисы этот ребенок стал первым, а для актера — третьим. У него есть двое детей от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце, на которой он был женат с 2011 по 2020 год: 10-летний Тимофей и 7-летняя Мия.