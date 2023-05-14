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Дочь певца Григория Лепса выложила фото с матерью

Ева, дочь музыкального исполнителя Григория Лепса, опубликовала редкую фотографию с матерью в день ее рождения. Бывшей танцовщице Анне Шаплыковой исполнился 51 год.

Дочь певца Григория Лепса выложила фото с матерью
© РИА Новости

Ева Лепс — выпускница МГИМО, дипломированный журналист-международник. Учебу в университете она совмещала с выступлениями в составе группы COSMOS girls, которую продюсирует ее отец. Тем не менее, удалось и успешно завершить образование, и не пропустить важные концерты.

Григорий Лепс и мать Евы расстались спустя 20 лет брака в 2021 году. У них есть еще двое детей: 16-летнюю Николь и 13-летнего Ивана. В разводе Лепс считает виноватым только себя, поскольку предал жену. Певец считает, что воссоединиться они не смогут, но остались в хороших отношениях и продолжают общаться.

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Певец Григорий Лепс и его бывшая жена остались соседями

Ранее Григорий Лепс получил в подарок от Павла Воли песню.

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