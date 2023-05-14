У участницы шоу «Пацанки» обнаружили рак щитовидной железы

«Доктор очень завуалированно со мной разговаривала. Но я заранее уже все понимала: я скинула маме результаты анализов, у нее тоже был рак. Мы с ней созвонились и она сказала, что это точно рак, а никакое не подозрение. Я не понимала, почему врач напрямую это мне не говорит, но где-то в середине разговора она все же сказала, что у меня агрессивная опухоль», — вспоминает Наталья о том, как впервые узнала о своем заболевании.