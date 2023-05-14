У участницы шоу «Пацанки» обнаружили рак щитовидной железы

У бывшей участницы шоу «Пацанки» обнаружили рак щитовидной железы
Участница пятого сезона шоу «Пацанки» Наталья Гончарова поделилась со своими подписчиками страшной новостью: врачи нашли у нее онкологическое заболевание. По словам девушки, о диагнозе она узнала случайно. Наталья готовилась к липосакции, и в ходе обследования перед операцией у нее обнаружили узел в щитовидной железе. За несколько месяцев новообразование увеличилось в два раза, а позже биопсия показала, что это фолликулярная опухоль.
«Доктор очень завуалированно со мной разговаривала. Но я заранее уже все понимала: я скинула маме результаты анализов, у нее тоже был рак. Мы с ней созвонились и она сказала, что это точно рак, а никакое не подозрение. Я не понимала, почему врач напрямую это мне не говорит, но где-то в середине разговора она все же сказала, что у меня агрессивная опухоль», — вспоминает Наталья о том, как впервые узнала о своем заболевании.
Девушка приняла решение, что будет удалять новообразование как можно быстрее — затягивать опасно из-за быстрого роста опухоли. К счастью, Наталья не унывает: она признается, что слезы у нее вызывает не страшный диагноз, а поддержка и добрые слова подписчиков. Как говорит сама девушка, «начальная стадия — это не страшно. Страшно психологически? Да! Морально сложно? Да! Но самое главное — понять, что нельзя опускать руки и сдаваться. С этим можно жить, и впереди только самое лучшее. Я уверена, что этот опыт мне дан, чтобы еще больше начать любить себя и ценить жизнь». Настрой просто прекрасный, надеемся, он поможет Наталье быстрее побороть болезнь.
* Запрещен в РФ.