Актриса Наталия Медведева опубликовала видео с дочерью
Актриса Наталия Медведева показала способ развеселить маленького ребенка. Соответствующее видео появилось в личном блоге Медведевой в социальных сетях.
"Мартышка и принцесса", — подписала ролик артистка.
Наталия Медведева с 2012 года в браке с юмористом, капитаном команды КВН "СТЭПиКО" Александром Коптелем. Помимо дочки, пара воспитывает двух сыновей: Илью и Тимофея.
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