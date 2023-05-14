Актриса Наталия Медведева показала способ развеселить маленького ребенка. Соответствующее видео появилось в личном блоге Медведевой в социальных сетях.

Наталия Медведева с 2012 года в браке с юмористом, капитаном команды КВН "СТЭПиКО" Александром Коптелем. Помимо дочки, пара воспитывает двух сыновей: Илью и Тимофея.