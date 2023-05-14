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Актриса Наталия Медведева опубликовала видео с дочерью

Актриса Наталия Медведева показала способ развеселить маленького ребенка. Соответствующее видео появилось в личном блоге Медведевой в социальных сетях.

"Мартышка и принцесса", — подписала ролик артистка.

Наталия Медведева с 2012 года в браке с юмористом, капитаном команды КВН "СТЭПиКО" Александром Коптелем. Помимо дочки, пара воспитывает двух сыновей: Илью и Тимофея.

Актриса Наталия Медведева рассказала, что на съемках шоу "Новые звезды в Африке" ей понадобился врач

Ранее Анастасия Ивлеева рассказала об ограблении на шоу "Новые звезды в Африке".

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