Йовович объяснила странную стрижку и появление залысин

Мила Йовович, известная американская актриса украинского происхождения, объяснила, почему она обрезала свои волосы и создала странную стрижку.

В социальных сетях появилось множество сообщений о том, что актрису побрили ради новой роли в драматическом фильме, но оказалось, что Мила Йовович сама решила изменить свой имидж.

В своем сообщении в социальной сети Йовович рассказала, что стрижку сделала добровольно и что ей просто захотелось перемен. Она не огорчена потерей волос и уверена, что ничего страшного в этом нет, так как они всегда отрастут.