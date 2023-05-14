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Милла Йовович объяснила странную стрижку и появление залысин

Мила Йовович, известная американская актриса украинского происхождения, объяснила, почему она обрезала свои волосы и создала странную стрижку.

Йовович объяснила странную стрижку и появление залысин
© FBM.ru

В социальных сетях появилось множество сообщений о том, что актрису побрили ради новой роли в драматическом фильме, но оказалось, что Мила Йовович сама решила изменить свой имидж.

В своем сообщении в социальной сети Йовович рассказала, что стрижку сделала добровольно и что ей просто захотелось перемен. Она не огорчена потерей волос и уверена, что ничего страшного в этом нет, так как они всегда отрастут.

К тому же, Мила Йовович нашла способ сочетать свою новую стрижку с женственными нарядами. Так, на показе модного дома Chanel, актриса надела на голову жемчужный ободок, который идеально подошел к ее новому имиджу.

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