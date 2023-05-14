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Старший сын Натальи Водяновой впервые появился на красной дорожке со своей возлюбленной

Чужие дети, как всегда, растут быстро. Вот и старший сын Натальи Водяновой уже совсем повзрослел и теперь красуется на красных дорожках не в компании звездной мамы, а вместе со своей возлюбленной. В начале прошлого месяца 21-летний Лукас признался подписчикам, что уже полгода встречается с Зое Коулман. А теперь звездный наследник и его избранница дебютировали в качестве пары на премьере фильма «Форсаж 10» в Риме. На красной дорожке около Колизея они записали трогательное видео, которое и запостили в своих соцсетях.

Старший сын Водяновой впервые появился на красной дорожке со своей возлюбленной
© Super.ru

Кстати, Лукас уже не живет с мамой и ее мужем-миллиардером Антуаном Арно в Париже — недавно он переехал в Америку, чтобы изучать экономику в престижном Брауновском университете. Параллельно парень развивает свой бренд одежды Fashion Baby, который запустил во время пандемии. По его словам, он так скучал во время вынужденных каникул, что целые дни проводил за просмотром «Друзей». Но в какой-то момент решил, что пора уже все-таки чем-то заняться, а рисовать худи и футболоки в фотошопе оказалось интереснее всего. Вот это завидная продуктивность, ничего не скажешь: мы-то обычно на сериальном марафоне останавливались.

* Запрещен в РФ.

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