Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл показала фото с молодым возлюбленным

66-летняя англоканадская актриса, известная по роли Саманты Джонс в популярном сериале «Секс в большом городе», Ким Кэтролл опубликовала новый снимок со своим возлюбленным.

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На своей странице в социальных сетях телезвезда разместила свежий кадр со своим возлюбленным, телевизионным менеджером Томасом Расселом.

Отметим, что пара познакомилась во время работы над съемками на телеканле BBC и с тех пор не расстается. Они начали общаться по переписке в соцсетях, а затем их общение переросло в полноценный роман. Пара вместе уже седьмой год.

Напомним, что актриса трижды была замужем и все три брака были неудачными. Однако Кэтролл не смущает, что ее нынешний мужчина младше ее на значительное количество лет — около двадцати. Телезвезда не раз говорила, что он «настоящий фейерверк», а также, что его стоило ждать.