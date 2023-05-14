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Наконец без клоунады: образ Филиппа Киркорова на отдыхе восхитил фанатов

Филипп Киркоров в последнее время максимально эпатирует публику как преображениями, так и одеждой, хотя и так всегда отличался яркими образами. Однако больше всего публике понравился наряд, который артист выбрал для отдыха.

Наконец без клоунады: образ Филиппа Киркорова на отдыхе восхитил фанатов
© Eva.ru

Король российской эстрады Филипп Киркоров не скрывает, что в погоне за эффектным внешним видом готов на все, в том числе и лечь под нож хирурга. Что певец и сделал недавно, теперь то и дело демонстрируя результат. Пластические хирурги поработали над прессом, ягодицами и другими частями тела знаменитости, чтобы сделать его спортивным и стройным. Новый образ пока очень непривычен зрителю, ведь Киркоров изменил не только тело и лицо, но и выбирает парик в цвете блонд, а еще изменил цвет глаз с помощью линз. Такого Филиппа Бедросовича мы еще не видели.

Поменять полностью тело, прическу и даже цвет глаз без смены стиля одежды Киркоров не смог, хотя и до этого не заметить артиста было невозможно, ведь его образы всегда были яркими и порой кричащими. Но сейчас Киркорова чаще критикуют, чем хвалят, так как певца порой невозможно узнать.

Соцсети

Однако на отдыхе артист предпочитает «человеческую» одежду, а не перья и рюши в стразах. Последний образ так впечатлил фанатов, что в комментариях можно найти только хвалебные отзывы. Филипп облачился в бежевые брюки, выбрав ботинки им в тон, белую футболку с принтом, поверх которой надел рубашку в спокойной для себя расцветке. Дополнили лук небольшая сумочка через плечо, бейсболка и солнцезащитные очки. Особое внимание публика уделила бороде, которая выглядит естественно, так как она не выкрашена в белый цвет. Браво, Филипп!

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