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Ксения Бородина назвала признаки «женщины-терпилы»

Основные признаки «женщины-терпилы» в своем Telegram-канале назвала известная телеведущая Ксения Бородина. По ее мнению, такие женщины живут не для себя, а только для мужа и детей.

Ксения Бородина назвала признаки «женщины-терпилы»
© Мослента

«Она, может, уже давно не любит, не хочет с ним спать, нет радости и счастья, но у нее нет силы воли и смелости все это закончить, ее собственные комплексы и неуверенность в себе не позволят ей это оборвать», — написала она.

Блогер считает, что «женщина-терпила» боится остаться одна и быть никому ненужной, из-за чего терпит недолжное к ней отношение. Кроме того, она живет воспоминаниями о счастливой прошлой жизни с любимым и верит, что в будущем все наладится. «Нет, милая, по-другому не будет! Все только в твоих руках! Здесь и сейчас!» — заключила телеведущая.

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