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«Мама рожала тебя всю ночь»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля душевно поздравили сына с днем рождения и показали редкие фото

Гордые родители отмечают день рождения Роберта Воли с размахом: шутка ли — целых 10 лет. В честь праздника Ляйсан Утяшева поделилась редкими фото именинника. Подписчики по-прежнему не смогли разглядеть лица мальчика, но заметили, что он очень вырос и по крайней мере телосложением похож на отца. Фотографии счастливая мама сопроводила трогательной подписью.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля душевно поздравили сына с днем рождения
© Super.ru

Кроме того, телеведущая пообещала, что совсем скоро ее сын превратится в настоящего сердцееда.

«Все, кто тебя узнают, влюбляются в тебя без оглядки. Все мои подруги млеют при виде тебя. Так что, девочки, в скором будущем берегитесь», — предупредила подписчиц гордая мама.

И этим прочувствованным монологом Ляйсан не ограничилась: в своем Telegram-канале она дала слово самому имениннику и опубликовала с ним небольшое аудиоинтервью. В нем Роберт поведал, что обожает географию, а его любимые страны — Россия, Беларусь, Монголия, Китай и ОАЭ (если это троллинг от Павла, то он удался). В завершении разговора в лучших традициях журнала Esquire герой дня озвучил свои правила жизни. Их оказалось всего два, но для 10 лет и этого достаточно. Правило первое: человеку надо делать хорошо для человека (что бы это ни значило). А второе — всегда двигаться вперед и не сдаваться.

Присоединился к поздравлениям и Павел Воля. На своей страничке в запрещенной соцсети шоумен написал целое эссе, которое невозможно читать без мурашек.

Ну и чтобы окончательно растопить сердца всех подписчиков, гордый отец поблагодарил сына за прекрасные 10 лет.

«Такими их сделал ты. Ни одного пасмурного дня. Только счастье», — написал Павел.

Мы присоединяемся к этим трогательным словам и желаем Роберту добра, света и море новых открытий — может, даже географических.

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