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Кендал Дженнер выложила фотографии с отдыха в откровенном бикини

Модель Кендалл Дженнер опубликовала в соцсетях подборку фотографий в крошечном бикини, сделанные на пляже. Об этом сообщает Page Six.

Кендал Дженнер выложила фотографии с отдыха в откровенном бикини
© Газета.Ru

На фотографиях 27-летняя Дженнер демонстрирует на камеру тело в песке, позирует держась за пальму, и просто подмигивает автору снимков.

Предполагается, что фотографии были сделаны в путешествии с возможным бойфрендом модели, рэпером Bad Bunny.

Несколькими днями ранее модель также опубликовала в личном блоге подборку снимков в бикини. Если сейчас это полосатый вязаный комплект в болотно-зеленых оттенках, то тогда цвет такого же крошечного бикини был черным.

Тот пост набрал более 4,5 миллионов лайков и тысячи восторженных комментариев.

«Ты — совершенство», «Идеальная фигура», «Пляжная богиня», «Кендалл — красотка! Очень горячие фотки», — написали подписчики.

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