Кендал Дженнер выложила фотографии с отдыха в откровенном бикини
Модель Кендалл Дженнер опубликовала в соцсетях подборку фотографий в крошечном бикини, сделанные на пляже. Об этом сообщает Page Six.
На фотографиях 27-летняя Дженнер демонстрирует на камеру тело в песке, позирует держась за пальму, и просто подмигивает автору снимков.
Предполагается, что фотографии были сделаны в путешествии с возможным бойфрендом модели, рэпером Bad Bunny.
Несколькими днями ранее модель также опубликовала в личном блоге подборку снимков в бикини. Если сейчас это полосатый вязаный комплект в болотно-зеленых оттенках, то тогда цвет такого же крошечного бикини был черным.
Тот пост набрал более 4,5 миллионов лайков и тысячи восторженных комментариев.
«Ты — совершенство», «Идеальная фигура», «Пляжная богиня», «Кендалл — красотка! Очень горячие фотки», — написали подписчики.