54-летняя Светлана Бондарчук показала ноги в мини-платье и восхитила подписчиков

Фотографии в черном мини-платье в ванне опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук. Модель продемонстрировала подписчикам длинные ноги.